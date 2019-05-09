В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Участники пройдут по Тверской-Ямской, Тверской улицам в сторону Кремля. Они идут с фотографиями своих родственников-фронтовиков. В шествии также примет участие президент России Владимир Путин, который пройдет со снимком своего отца.

Ранее на Красной площади прошел парад Победы, в котором участвовали более 13,6 тыс. военнослужащих. По площади также проехали 130 единиц техники. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, который ехал на кабриолете Aurus. В своем поздравлении Путин заявил, что СССР стал «главным освободителем Европы».

Помимо Путина на нем также присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава МИД России Сергей Лавров, Глава МВД Владимир Колокольцев и другие.