Топилин заявил о начавшихся выплатах пострадавшим в авиакатастрофе SSJ100

Топилин заявил о начавшихся выплатах пострадавшим в авиакатастрофе SSJ100

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что 8 мая начались первые выплаты пострадавшим в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС.

«Да, нам вчера удалось перевести деньги из Московской области», — сказал он. Топилин добавил, что власти Подмосковья накануне перевели средства всем регионам, в том числе Мурманской области.

Представитель «Аэрофлота» сообщал РБК, что совет директоров одобрил выплаты компенсаций пассажирам SSJ100. Он отметил, что компания уже выплатила компенсации пятерым пассажирам. По его словам, четверым госпитализированным перевели 2 млн руб, а не пострадавшему — 1 млн руб.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что выплаты семьям погибших составят 9 млн руб., а пострадавшим заплатят по 2 млн руб.