«Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пассажирам сгоревшего SSJ100

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил выплаты компенсаций пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК заявил представитель авиакомпании.

По его словам, некоторым пассажирам уже выплатили денежные компенсации. «Компенсации уже получили четыре пассажира, которые были госпитализированы, и еще один, который не пострадал», — рассказал он.

Представитель «Аэрофлота» уточнил, что госпитализированным выплатили по 2 млн руб., а не пострадавшему — 1 млн. руб.

Авария лайнера SSJ100 произошла в Шереметьево 5 мая. Рейс вылетел из Москвы в Мурманск, однако позднее запросил разрешение вернуться из-за технической неисправности.