США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

Военно-морской флот США решил направить к берегам Латинской Америки госпитальный корабль на фоне продолжающегося кризиса в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции в Госдепартаменте, сообщает Reuters.

Он уточнил, что судно отправится в июне и будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америк в течение пяти месяцев. Цель отправки госпитального корабля в регион — помощь венесуэльским беженцам, уточнил вице-президент.

Как отмечает агентство, в прошлом году США уже отправляли госпитальное судно в Южную Америку. Корабль USNS Comfort тогда останавливался в Колумбии, Перу, Эквадоре и Гондурасе.

Южное командование вооруженных сил США, которое курирует американские войска в Латинской Америке, оперативно не ответило на запрос агентства.