Лавров назвал планы США по Венесуэле «безответственными»

Вашингтон ведет себя безответственно в отношении Каракаса, пытаясь добиться насильственной смены власти. США должны отказаться от планов по свержению Мадуро, заявил глава МИДа

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава МИДа Сергей Лавров призвал Вашингтон действовать в рамках международного права в отношении Венесуэлы. Заявление он сделал во время встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасом, передает «РИА Новости».

«Мы призываем американцев и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права», — сказал он. Лавров обратил внимание на то, что об этом 3 мая говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Министр подчеркнул, что попытка насильственной смены власти в стране «чревата самыми тяжелыми последствиями» и подрывает перспективы политического урегулирования.

Особо Лавров подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы. «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран и всех других настоятельно призываем поступать таким же образом», — сказал министр.

Ранее 5 мая госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала ABC заявил, что США настаивают на прекращении поддержки Каракаса со стороны России, Кубы и Ирана. «Русские должны убраться [из Венесуэлы] (get out. — РБК). Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. Мы хотим, чтобы это сделали все страны — среди них Иран, — все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти», — сказал госсекретарь США.