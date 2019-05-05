Мадуро допустил возможное нападение США на Венесуэлу

Он призвал военных своей страны быть готовыми к тому, чтобы защищать Венесуэлу с оружием в руках

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению США на территорию Боливарианской Республики. Об этом сообщает El Pais.

По его словам, военные должны быть готовы защищать свою страну от США с оружием в руках.

«Мы не слабая и не беспомощная страна, мы страна с мощными национальными вооруженными силами, которые должны быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо. <...> Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Американская империя посмеет посягнуть на эту священную землю», — сказал глава государства.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который в конце января на фоне массовых протестов объявил себя единственным временным президентом республики, признал провал своих попыток свергнуть режим Мадуро. Он отметил, что рассчитывал на сложение полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции. Однако этого не произошло, заключил политик.