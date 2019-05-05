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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Россия оказывает существенную поддержку режиму Николаса Мадуро, нарушая права венесуэльцев. Позиция США неизменна — Москва должна «убраться» из Венесуэлы
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран. Об этом в эфире ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Русские должны убраться [из Венесуэлы] (get out. — РБК). Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. Мы хотим, чтобы это сделали все страны — среди них Иран, — все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти», — сказал госсекретарь США.

Особо Помпео подчеркнул значимость поддержки режима Мадуро со стороны Кубы. «Без кубинцев Мадуро не устоял бы», — отметил он.

Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения полного спектра мер в отношении Венесуэлы. В первую очередь, это подразумевает дипломатические и политические методы, отметил он, однако в случае ухудшения ситуации силовое вмешательство также может оказаться на рассмотрении.

Проблема Венесуэлы затрагивалась Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонных переговоров, прошедших 3 мая. «Он [Путин] совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое», — рассказал президент США.

В сообщении Кремля подчеркивалось, что Путин в ходе разговора подтвердил позицию России, заключающуюся в том, что вмешательство в дела Венесуэлы недопустимо. «Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — сообщила пресс-служба главы государства.

Накануне, 4 мая, лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его словам, причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военных. При этом он отметил, что готов при необходимости согласиться на военную интервенцию в страну.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, Майк Помпео
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