При пожаре лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево появился первый погибший

При пожаре лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево появился первый погибший

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» погиб по меньшей мере один человек. Всего на борту лайнера находились 78 человек

Видео: Следственный комитет РФ

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево появились жертвы. Источник РБК, близкий к авиавластям, сообщает, что погиб по меньшей мере один человек.

«Про другие жертвы пока говорить преждевременно. Спасатели находятся в разрушенной хвостовой части самолета, ведут поиски», — сказал источник.

Эту информацию подтверждает источник ТАСС. «В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

В СК официально подтвердили информацию об одном погибшем и четырех пострадавших при инциденте, передает ТАСС.