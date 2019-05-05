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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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При пожаре лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево появился первый погибший
При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» погиб по меньшей мере один человек. Всего на борту лайнера находились 78 человек

Видео: Следственный комитет РФ

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево появились жертвы. Источник РБК, близкий к авиавластям, сообщает, что погиб по меньшей мере один человек.

«Про другие жертвы пока говорить преждевременно. Спасатели находятся в разрушенной хвостовой части самолета, ведут поиски», — сказал источник.

Эту информацию подтверждает источник ТАСС. «В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

В СК официально подтвердили информацию об одном погибшем и четырех пострадавших при инциденте, передает ТАСС.

Лайнер экстренно сел в Шереметьево со второй попытки, сообщил РБК источник в Росавиации. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси. Источник ТАСС утверждает, что огнем была полностью уничтожена хвостовая часть самолета. Спасатели продолжают разбирать обломки на месте пожара. В Шереметьево создан оперативный штаб.

Общество
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов, Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот», Sukhoi Superjet 100
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