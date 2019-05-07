Пассажир опровергла давку из-за людей с сумками при эвакуации из SSJ100

Пассажир опровергла давку из-за людей с сумками при эвакуации из SSJ100

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» Людмила Тихонова опровергла РБК информацию о давке, возникшей из-за людей, которые пытались достать свой багаж с полок.

«Затора при эвакуации не было, упала только одна дама в возрасте между сиденьями, между бизнес-классом и салоном эконом-класса, но ее подняли и все побежали. Никакого затора из-за того, что люди свои сумки доставали или какую-то кладь, не было», — сказала она.

Тихонова также выразила благодарность стюардессам, которые, по ее словам, в нештатной ситуации сработали очень быстро, а также тем, кто помогал на земле. «Я с вами разговариваю благодаря им», — добавила она.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что основной причиной гибели пассажиров в хвостовой части самолета стала попытка некоторых спасти свои вещи, что затруднило эвакуацию.