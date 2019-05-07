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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ-100
Основной версией в деле о гибели людей при крушении самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево является ошибка пилотов. Вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрей отреагировать на случившееся
Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

«Черные ящики» SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения SSJ-100 «Аэрофлота» утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, например, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, в результате чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось слишком жестким.

Еще одной ошибкой стало то, что летчики не смогли стабилизировать машину в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым «отскокам».

В результате прыжков во взлетно-посадочной полосе многие пассажиры, которые находились в задней части самолета, получили травмы, а потому шансов самостоятельно выбраться из загоревшегося лайнера у них практически не было, утверждает издание.

Пожар оказался очень сильным еще и потому, что после попадания молнии самолет садился с неизрасходованным запасом горючего, которого должно было хватить до Мурманска. Максимальная масса создавала дополнительные трудности при посадке.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сообщил «Коммерсанту», что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгораниям на воздушном судне и потерям его управления. Другой источник газеты в компании отметил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии, но ни один из этих инцидентов не повлиял на работу машины в воздухе.

Как отмечает «Коммерсантъ», вопросы есть и к наземным службам в Шереметьево. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение – тот факт, что сама команда «Тревога» была дана с опозданием.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Шереметьво, SSJ-100
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