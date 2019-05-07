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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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В Россию запретили ввоз молочной продукции с 37 белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий, сообщается на сайте ведомства.

Временные ограничения начнут действовать 8 мая. Речь идет, в частности, о продукции Пружанского молочного комбината, Несвижского завода детского питания, Минского молочного завода №1, Горецкого пищевого комбината, компании «Савушкин продукт» и других.

Как пояснила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной продукции, сообщает ТАСС. Запрет связан с отсутствием эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии. Ограничения будут действовать до проведения инспекции.

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Также на сайте ведомства сообщается, что ограничения в отношении продукции 29 предприятий сохраняются. Речь идет о компаниях «Слуцкий сыродельный комбинат», предприятиях «Молочный гостинец», «Белсыр» и других.

Кроме того, ведомство отменило общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, поскольку письмо ведомства, на основании которого он был введен, прекратило действовать.

Россия неоднократно находила нарушения в молочных продуктах, поставляемых из Белоруссии. Так, в марте 2018 года занимавший тогда пост главы Минсельхоза Александр Ткачев пообещал бороться «до последнего патрона» с молочным фальсификатом и инициировал масштабную проверку на российском молочном рынке.

В июне 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. Это было сделано после обнаружения ряда нарушений в продукции. Речь шла в том числе о молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка. Речь шла о продукции, поступающей как на переработку, так и в потребительской таре, объемом свыше 2,5 л. Позднее Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по процедуре отмены ограничений.

Теги: молоко, Белоруссия, запрет
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