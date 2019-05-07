В Россию запретили ввоз молочной продукции с 37 белорусских предприятий

В Россию запретили ввоз молочной продукции с 37 белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий, сообщается на сайте ведомства.

Временные ограничения начнут действовать 8 мая. Речь идет, в частности, о продукции Пружанского молочного комбината, Несвижского завода детского питания, Минского молочного завода №1, Горецкого пищевого комбината, компании «Савушкин продукт» и других.

Как пояснила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной продукции, сообщает ТАСС. Запрет связан с отсутствием эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии. Ограничения будут действовать до проведения инспекции.

Также на сайте ведомства сообщается, что ограничения в отношении продукции 29 предприятий сохраняются. Речь идет о компаниях «Слуцкий сыродельный комбинат», предприятиях «Молочный гостинец», «Белсыр» и других.