Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского филиала Danone

Россельхознадзор с 17 марта временно ограничил ввоз молочной и молокосодержащей продукции с предприятия «Данон Пружаны» — белорусского филиала Danone. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснил Россельхознадзор, соответствующее решение принято после проверки, проходившей с 27 февраля по 2 марта. Что именно стало причиной ограничений, не уточняется.

На сайте предприятия указано, что оно производит молоко «Простоквашино», «Князь Вежич», а также молочные коктейли «Даниссимо», «Смешарики» и «Растишка».

В марте 2018 года Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сухом молоке, которое компания Danone приобрела в Белоруссии. Позднее антибиотики также нашли в готовой молочной продукции филиала Danone в Подмосковье.