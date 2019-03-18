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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского филиала Danone

Россельхознадзор с 17 марта временно ограничил ввоз молочной и молокосодержащей продукции с предприятия «Данон Пружаны» — белорусского филиала Danone. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснил Россельхознадзор, соответствующее решение принято после проверки, проходившей с 27 февраля по 2 марта. Что именно стало причиной ограничений, не уточняется.

На сайте предприятия указано, что оно производит молоко «Простоквашино», «Князь Вежич», а также молочные коктейли «Даниссимо», «Смешарики» и «Растишка».

Бизнес
Россельхознадзор вновь обнаружил антибиотики в молочной продукции Danone

В марте 2018 года Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сухом молоке, которое компания Danone приобрела в Белоруссии. Позднее антибиотики также нашли в готовой молочной продукции филиала Danone в Подмосковье.

В компании обвинения ведомства назвали «ложными и необоснованными» и отметили, что 100% сырого молока, которое поступает на заводы, проверяется на наличие остатков антибиотиков.

Теги: Danone, Белоруссия, Россельхознадзор
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