Генпрокурор Венесуэлы сообщил о пяти погибших во время протестов

Генпрокурор Венесуэлы сообщил о пяти погибших во время протестов

В Венесуэле погибли пять человек, еще 233 были задержаны во время протестов оппозиции в конце апреля, рассказал в интервью местному телеканалу Venevisión генпрокурор Тарек Уильям Сааб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

По его словам, также были выданы 18 ордеров на аресты.

Сааб отметил, что во время протестов в колонне оппозиции находился в том числе глава подразделения Вооруженных сил Венесуэлы полковник Илич Санчес Фариас. По словам генпрокурора, полковник «предал свои войска», когда сказал, что они будут выполнять рядовую операцию, но отправил их туда, где находились объявивший себя исполняющим обязанности президента Хуан Гуаидо и координатор партии «Народная воля» Леопольдо Лопес.