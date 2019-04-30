В СМИ появились видео наезда военного автомобиля на людей в Каракасе

В столице Венесуэлы 30 апреля произошло обострение столкновений между оппозиционными силами, поддерживающими Хуана Гуаидо, и правительственными войсками.

Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, провозгласивший себя в январе временно исполняющим обязанности президента, объявил о начале финальной фазы операции «Свобода» против главы республики Николаса Мадуро. По словам Гуаидо, на его стороне выступит часть военных.

Мадуро заявил, что военные продемонстрировали лояльность «народу, Конституции и Родине», а также призвал граждан страны к мобилизации.