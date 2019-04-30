В СМИ появились видео наезда военного автомобиля на людей в Каракасе

В Венесуэле происходят столкновения сил протестующих против президента Николаса Мадуро и военных, сохранивших ему верность.
Телеканалы, среди которых Fox News, BBC и чилийский канал Santiago TV, показали кадры, на которых видно, что бронированный автомобиль совершает наезды на протестующих. После того, как автомобиль уезжает, на земле остаются раненые.
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Телеканал BBC также опубликовал видео, которое дает панорамный вид на столкновения между оппозицией и правительственными силами в Каракасе.