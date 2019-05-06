Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро

Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле и другие вопросы «реальной политики», сообщил по итогам переговоров министр

Сергей Лавров и Майк Помпео (слева направо) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Как прошла вторая встреча за год

«Мы категорически против военных действий где бы то ни было <...> Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле. Я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими и латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения», — рассказал журналистам об итогах своих переговоров с американскими коллегой Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его заявление транслировал RT.

«Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено в практическую политику», — добавил министр. По словам Лаврова, такое понимание есть и у «американских дипломатов».

Он также ответил на вопрос, обсуждал ли он с Помпео призыв госсекретаря к России «убраться из Венесуэлы». «Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве <...> Мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось», — рассказал он.

Первая почти за год встреча Лаврова с госсекретарем США продлилась около 40 минут. Она прошла 6 мая в финском Рованиеми, накануне министерского заседание Арктического совета. Свою предыдущую единственную очную встречу дипломаты провели в июле прошлого года в Хельсинки, во время проходившего там же первого саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.