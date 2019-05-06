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Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле и другие вопросы «реальной политики», сообщил по итогам переговоров министр
Сергей Лавров и Майк Помпео (слева направо) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Как прошла вторая встреча за год

«Мы категорически против военных действий где бы то ни было <...> Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле. Я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими и латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения», — рассказал журналистам об итогах своих переговоров с американскими коллегой Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его заявление транслировал RT.

«Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено в практическую политику», — добавил министр. По словам Лаврова, такое понимание есть и у «американских дипломатов».

Он также ответил на вопрос, обсуждал ли он с Помпео призыв госсекретаря к России «убраться из Венесуэлы». «Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве <...> Мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось», — рассказал он.

Первая почти за год встреча Лаврова с госсекретарем США продлилась около 40 минут. Она прошла 6 мая в финском Рованиеми, накануне министерского заседание Арктического совета. Свою предыдущую единственную очную встречу дипломаты провели в июле прошлого года в Хельсинки, во время проходившего там же первого саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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В центре переговоров в понедельник, как говорили представители обеих сторон, должна была стать именно ситуация в Венесуэле. У США и России несовместимые позиции, указывал Лавров в ходе пресс-конференции 2 мая. Российская позиция, по его словам, опирается на устав ООН и нормы международного права, тогда как США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, «назначают исполняющего обязанности президента», «требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу». «Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы», — говорил Лавров. Ситуация в Венесуэле стала также одной из тем телефонного разговора президентов России и США, который состоялся 3 мая.

По словам Лаврова, на переговорах с американским коллегой они также обсудили реализацию того, о чем президенты говорили по телефону.

Могут ли США и Россия договориться по Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле не прекращается с начала года. С 23 января, когда лидер оппозиционной властям Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента, он предпринял три попытки отстранить от власти президента Мадуро. Однако все они закончились безрезультатно. Третью попытку он предпринял 30 апреля: из-под домашнего ареста сторонниками был освобожден еще один лидер оппозиции Леопольдо Лопес, оппозиция взяла под контроль военную базу Ла-Карлота, в столице и других городах прошли массовые акции протеста. Однако лояльные Мадуро силы довольно быстро восстановили статус-кво.

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США в конфликте Гуаидо и его сторонников с Мадуро поддерживают оппозиционера. 30 апреля Помпео выпустил в Twitter сообщение в поддержку действий Гуаидо. С января этого года США несколько раз расширяли санкции в отношении членов правительства Мадуро. Москва, напротив, продолжает считать Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и сохраняет активные контакты с его представителями. 5 мая в Москве переговоры с Лавровым провел министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Помпео, комментируя визит министра в Москву, заявил, что не знает, можно ли считать Арреасу представителем правительства Венесуэлы, так как он является человеком Мадуро, а тот не является легитимным руководителем страны.

Военные остаются главным игроком в стране, и они не перестали поддерживать Мадуро, отмечает в колонке для The New York Times президент базирующегося в Вашингтоне Inter-American Dialogue Майкл Шифтер. То, что очередная попытка свергнуть Мадуро потерпела поражение, показало, что вооруженные силы остаются дисциплинированными, генералы сохраняют управление. Военные также управляют большинством государственных агентств и извлекают прибыль из предприятий, которые пока работают, например торговля нефтью, обмен валют, контрабанда и наркотрафик.

2 мая Совет национальной безопасности США обсуждал все возможные пути разрешение кризиса в Венесуэле, рассказали Vox два источника. 3 мая советник Джон Болтон, госсекретарь Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Патриа Шанахан собрались в Пентагоне, где снова обсуждали возможности действий в Венесуэле. «В последние несколько месяцев США использовали такую сильную и, возможно, безрассудную риторику в отношении Венесуэлы, что это ставит нас в тупик, — сказал Vox Фернандо Катц, бывший сотрудник Совета национальной безопасности, занимавшийся Венесуэлой. «Либо мы удваиваем усилия и исполняем наши угрозы, но я не верю, что большинство американцев хотят, чтобы США вмешались, либо мы отступаем и рискуем своим авторитетом во внешней политике», — говорит он.

Проблема возможной договоренности заключается в стиле нынешней администрации Белого дома, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Она не очень склонна к компромиссам и взаимным уступкам. Поэтому вопрос о договоренности — это вопрос о пределах гибкости американской позиции», — сказал эксперт РБК. «Россия хочет, чтобы США прекратили свое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, сняли режим санкций, перестали создавать международные коалиции и поощрять оппозицию», — продолжает Кортунов. Москва могла бы пойти навстречу Вашингтону и венесуэльской оппозиции и посодействовать внутриполитическому диалогу в стране, убедить действующие власти назначить внеочередные выборы или провести конституционную реформу, говорит Кортунов. Однако он сомневается, что США пойдут на уступки. По его мнению, Вашингтон может согласиться гарантировать интересы России в Венесуэле, в случае если Москва откажется от поддержки Мадуро. «Но я очень сомневаюсь что Вашингтон готов отозвать те решения, которые он уж принял. По Венесуэле договориться сложнее, чем, например, по Сирии, поскольку она ближе к США и здесь ставки для администрации Трампа выше», — резюмирует он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео, Венесуэла, переговоры
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