Могерини заявила о необходимости решить ситуацию в Венесуэле мирным путем

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ситуацию в Венесуэле необходимо решать мирным путем. Об этом сообщает El Universal.

«Недавние события являются результатом отчаяния и отсутствия политического горизонта, который мог бы положить конец нынешнему кризису, и подтверждают настоятельную необходимость мирного политического процесса, ведущего к демократическому урегулированию в Венесуэле», — сказала она на заседании международной контактной группы в Коста-Рике.

Могерини отметила, что Венесуэла должна сама принимать решение, но международное сообщество может этому содействовать без военного вмешательства.