Следователи убрали с ВПП в Шереметьево все фрагменты сгоревшего SSJ100

Следователи убрали с ВПП в Шереметьево все фрагменты сгоревшего SSJ100

Следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) убрали со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево все фрагменты сгоревшего самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в опубликованном сообщении Следственного комитета (СК).

Обломки переместили в ангар для дальнейшего изучения. Также сообщается, что специалисты завершили следственные действия на месте происшествия.

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