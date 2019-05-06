В Шереметьево сообщили срок окончания ограничений из-за катастрофы SSJ100

Аэропорт Шереметьево будет работать с ограничениями до вечера понедельника, 6 мая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«Ограничения введены до 18:00 мск в связи со следственными действиями на аэродроме бригады Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт использует одну взлетно-посадочную полосу. В Шереметьево добавили, что было скорректировано расписание рейсов. В аэропорту сообщили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в штатный режим работы.

Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что в Шереметьево уже приготовили технику, чтобы отбуксировать сгоревший самолет. Он отметил, что это можно будет сделать только после того, как эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершат работу.