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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В России начали действовать новые правила диспансеризации

В России вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщает «Российская газета».

В первую очередь, правила изменятся для россиян старше 40 лет — теперь они смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме того, им будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Что касается тех, кому от 18 до 39 лет, периодичность диспансеризаций останется прежней — раз в три года. Медосмотры будут включать, как и раньше, анализы крови и осмотры у специалистов. При этом диспансеризация останется бесплатной и добровольной.

В апреле главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о росте заболеваемости раком за несколько лет с 500 до 600 тыс. человек. В ответ на эту статистику премьер-министр Дмитрий Медведев поручил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации.

Глава кабмина также поручил Министерству здравоохранения внести в правительство проект о проведении в 2019–2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения России.

Теги: диспансеризация, правила
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