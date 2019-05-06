В России начали действовать новые правила диспансеризации

В России вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщает «Российская газета».

В первую очередь, правила изменятся для россиян старше 40 лет — теперь они смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме того, им будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Что касается тех, кому от 18 до 39 лет, периодичность диспансеризаций останется прежней — раз в три года. Медосмотры будут включать, как и раньше, анализы крови и осмотры у специалистов. При этом диспансеризация останется бесплатной и добровольной.

В апреле главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о росте заболеваемости раком за несколько лет с 500 до 600 тыс. человек. В ответ на эту статистику премьер-министр Дмитрий Медведев поручил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации.