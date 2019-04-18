Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

В России на протяжении нескольких лет растет заболеваемость онкологическими заболеваниями. Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«У нас сейчас, согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тыс. случаев онкологии в год, эта цифра растет постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560, сейчас цифра выросла до 600», — заявил Каприн.

О росте заболеваемости раком в начале февраля сообщал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. В сообщении отмечалось, что в 2017 году было выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания. Этот показатель на 20 тыс. превышает данные от 2016 года, тогда было выявлено 599 тыс. новых случаев онкозаболеваний. Всего России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Владимир Путин обращал внимание на проблему онкологии. Тогда президент предлагал реализовать «специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию».​