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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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Медведев поручил внести в кабмин проект о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения внести в правительство проект о проведении в 2019–2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Премьер установил Минздраву срок до 20 мая. Медведев также поручил Министерству труда до 20 июня представить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте 40 лет и старше будут иметь право на освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. При этом за ними будут сохраняться место работы и зарплата.

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Ранее, 17 апреля премьер-министр во время отчета перед Госдумой о работе правительства в 2018 году заявил, что даст поручение о проведении всероссийской диспансеризации в течение двух лет.

Медведев также подписал постановление, которое предусматривает прохождение медосмотра и диспансеризации не только днем, но и в вечерние часы, и по субботам.

Теги: Дмитрий Медведев, Правительство, диспансеризация
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