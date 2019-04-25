Медведев поручил премировать врачей за выявление рака

Возможный размер премий пока не определен — найти необходимые средства в бюджете до конца года поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Специалисты ранее предупреждали о росте числа случаев онкозаболеваний в России

Татьяна Голикова, Дмитрий Медведев и Вероника Скворцова (слева направо на первом плане) ​во время посещения Онкорадиологического центра (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.

Планируется, что премии врачам начнут выплачивать с 2020 года. Средства на них премьер поручил заложить в бюджете фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

Ответственным за выполнение этих поручений назначена профильный вице-премьер Татьяна Голикова. Срок, который поставил глава правительства, — до 2 декабря.

В феврале в научно-исследовательском центре радиологии Минздрава заявили о росте числа новых случаев онкологических заболеваний. В России по итогам 2017 года выявили 617 тыс. новых случаев заболевания — на 20 тыс. больше, чем за предшествующий год.

Заболеваемость раком в России растет из года в год, рассказал РБК главный онколог Минздрава Андрей Каприн. «Ранее мониторинг показывал 500 тыс. в год, потом 560, сейчас цифра выросла до 600», — сказал он.