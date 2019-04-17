Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой о работе правительства в 2018 году сообщил, что даст поручение о проведении всероссийской диспансеризации в течение двух лет. Трансляцию выступления главы кабмина вел телеканал «Россия-24».

«В ближайшее время я дам поручение о проведении в течение двух лет всероссийской диспансеризации, потому что для этого уже созрели все условия», — заявил Медведев. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы люди «не бегали между поликлиниками», а могли пройти все процедуры в одном месте.

Кроме того, подчеркнул премьер, диспансеризацию можно будет пройти в свободный оплачиваемый день, который обяжут предоставить работодателей.

Несколько дней назад Медведев также подписал постановление, согласно которому медосмотр и диспансеризацию можно будет проходить не только днем, но и в вечерние часы, и по субботам.