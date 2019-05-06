Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и Шереметьево после крушения SSJ-100

Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Вслед за этим на борту произошел пожар. По последним данным, в результате произошедшего погиб 41 человек.

Инциденты с самолетами Sukhoi Superjet 100

В апреле 2019 года самолет, который должен был следовать рейсом Москва — Воронеж, не смог вылететь из-за технического сбоя. Месяцем ранее самолет «Аэрофлота» этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В феврале самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в столицу из-за проблем с гидравликой.

В октябре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив основные и передние стойки шасси, а также фюзеляж. В том же месяце SSJ «Аэрофлота» рейсом Москва — Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с шасси. В июле 2018-го испытательный cамолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Проблемы в эксплуатации лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте 2019 года мексиканская компания Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ-100. Также весной этого года газета «Ведомости» сообщала, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ-100, отказался от самолетов этой модели. РБК в пресс-службе авиакомпании поясняли, что не эксплуатируют лайнер с января 2019 года и сейчас не занимаются активным сотрудничеством с производителем — «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, дочка Объединенной авиастроительной корпорации).

В ноябре 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов признавал проблему с SSJ-100 и заявлял, что долю исправных лайнеров модели в парках авиакомпаний-эксплуатантов планируется увеличить с нынешних 66–70 до 75%. Рубцов подчеркивал, что пока у авиакомпаний «нередко» возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель принимал ряд мер: закупку запчастей на 3,5 млрд руб., реконструкцию склада запасных частей, комплексную механизацию.