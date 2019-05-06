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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Ущерб от пожаров сельскому хозяйству Забайкалья превысил 800 млн руб.

Ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Забайкальского края природными пожарами, составил 822 млн 304 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте краевого минсельхоза.

В министерство поступило 487 заявлений от владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций из 12 пострадавших регионов.


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Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

По погибшим животным подали 82 комплекта документов, по материальным ценностям — 185, еще 120 комплектов документов были направлены для компенсации из-за ущерба инфраструктуре.

По уточненным данным, при пожарах погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1895 птицы, 113 пчелосемей и 25 кроликов. Сгорело 10 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, 2 автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины. Компенсации должны выплатить до 15 июня.

Пожары в Забайкалье начались в местности Хужуртай сельского поселения Чиндалей, а затем перекинулись в 16 других населенных пунктов. В регионе ввели режим ЧС. Власти признали пострадавшими почти 650 человек, уничтожено 107 зданий, 88 из которых — жилые дома.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что пожары пришли «из-за границы». Следствие считает, что причиной стало неосторожное обращение с огнем. Краевая прокуратура завела пять уголовных дел по ст. 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Теги: Пожар, Забайкалье, ущерб
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