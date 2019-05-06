Ущерб от пожаров сельскому хозяйству Забайкалья превысил 800 млн руб.

Пожары в Забайкалье начались в местности Хужуртай сельского поселения Чиндалей, а затем перекинулись в 16 других населенных пунктов. В регионе ввели режим ЧС. Власти признали пострадавшими почти 650 человек, уничтожено 107 зданий, 88 из которых — жилые дома.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что пожары пришли «из-за границы». Следствие считает, что причиной стало неосторожное обращение с огнем. Краевая прокуратура завела пять уголовных дел по ст. 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).