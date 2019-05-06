Ущерб от пожаров сельскому хозяйству Забайкалья превысил 800 млн руб.

Ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Забайкальского края природными пожарами, составил 822 млн 304 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте краевого минсельхоза.
В министерство поступило 487 заявлений от владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций из 12 пострадавших регионов.
По погибшим животным подали 82 комплекта документов, по материальным ценностям — 185, еще 120 комплектов документов были направлены для компенсации из-за ущерба инфраструктуре.
По уточненным данным, при пожарах погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1895 птицы, 113 пчелосемей и 25 кроликов. Сгорело 10 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, 2 автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины. Компенсации должны выплатить до 15 июня.