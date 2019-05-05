Аэропорт заявил о прибытии спасателей к горящему самолету через 2 минуты

Аэропорт заявил о прибытии спасателей к горящему самолету через 2 минуты

Аварийно-спасательная бригада прибыла к горящему самолету «Аэрофлота» спустя две минуты после посадки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Шереметьево.

По данным аэропорта, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в 18:30 мск 5 мая. В 18:32 спасатели и медики прибыли к горящему самолету для эвакуации и оказания помощи, и «в кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы», подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту создан оперативный штаб для управления ситуацией, в отдельном штабе для пассажиров в терминале B работают психологи МЧС. На месте инцидента продолжаются работы, Шереметьево функционирует в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой.