Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него загорелись двигатели, и началась экстренная эвакуация. По данным ТАСС и агентства «Москва», в результате происшествия погибли не менее десяти человек

Видео: ILYA D / YouTube

Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. По информации ТАСС от медицинских служб, в результате происшествия из находившихся на борту 78 человек погибли 13 человек. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о десяти погибших.

На кадрах видно, как самолет с горящими двигателями, из которых идет густой черный дым, едет по посадочной полосе. Потом его развернуло и вынесло на боковую дорожку.

Речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Изначально самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилоты запросили разрешение вернуться в Шереметьево, рассказывал источник РБК в Росавиации. Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что двигатели загорелись уже после касания земли. Впоследствии пожар удалось потушить.