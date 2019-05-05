Рогозин ответил на идею экс-главкома НАТО запретить россиянам въезд в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter дал «дружеский совет» бывшему главнокомандующему силами НАТО в Европе Джеймсу Ставридису, который предложил запретить россиянам въезд в США.

«Пора прекратить разжигание русофобии и ухудшать ситуацию в наших двусторонних отношениях», — написал Рогозин на английском языке и предложил Ставридису посмотреть на контакты «Роскосмоса» и NASA, которые сохраняются и развиваются «в сложных политических условиях».

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что заявление бывшего главнокомандующего — «это даже не смешно». По его мнению, у Ставридиса и американских политиков «все еще» есть возможность улучшить ситуацию в мире, в том числе с помощью партнерства России и США.

Таким образом Рогозин отреагировал на статью Ставридиса в журнале Time, где предлагается усилить санкции в отношении России и в том числе запретить гражданам страны въезд в США. Нынешние меры, подчеркивается в публикации, «не привлекают внимание» президента Владимира Путина.