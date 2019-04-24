Зять Трампа сравнил ущерб США от доклада Мюллера и вмешательства России

По мнению Джареда Кушнера, продолжавшиеся на протяжении двух лет спекуляции повлияли на демократию в США сильнее, чем «пара реклам на Facebook», которые, как утверждается, Москва использовала для продвижения своих целей

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Cтарший советник и зять президента США Джаред Кушнер считает, что ущерб страны от расследования спецпрокурора Роберта Мюллера больше, чем от «вмешательства» со стороны России, передает The Hill.

По его словам, Россия совершила «ужасную вещь», купив рекламу на Facebook чтобы «посеять инакомыслие». «Но я думаю, что расследования и все спекуляции, произошедшие за последние два года, оказали на нашу демократию гораздо большее влияние, чем пара реклам на Facebook», — сказал Кушнер.

18 апреля американский Минюст опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016-м. Команда спецпрокурора не нашла доказательств сговора Трампа и его команды с Россией, указав, что Москва действовала самостоятельно.

В докладе утверждается, что Россия занималась дезинформацией в социальных сетях с целью подогреть противоречия в обществе. Кроме того, в документе сказано, что российский адвокат Наталия Весельницкая за несколько дней до похищения материалов Демократической партии предлагала Кушнеру, а также Дональду Трампу-младшему информацию, компрометирующую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.