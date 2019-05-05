Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России. Среди мер, приведенных им — «более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые стремятся приехать в Соединенные Штаты с любой целью».

«Есть другие формы ответа, особенно с учетом того, что, как признал сенатор Марко Рубио, в конгрессе, похоже, наблюдается «усталость от санкций», — добавил он. По мнению экс-главкома НАТО, Вашингтон может «как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России», которые стремятся к демократии.

Ставридис считает, что США не следует ограничиваться мерами, касающимися российского бизнеса. Он предлагает распространить санкции на спортивные команды из России, музыкальные коллективы и дипломатические делегации, а также ввести конкретные санкции против «ключевых лидеров в России, вплоть до Путина и включая его».

Кроме того, по мнению экс-главкома НАТО, США следует отказаться от сотрудничества с Россией по ряду международных проектов, включая восстановление Сирии и регулирование цен на нефть.