СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы

Законопроект, предусматривающий санкции за вмешательство в американские выборы, будет заново внесен в конгресс 3 апреля, узнал Reuters. Решать, было вмешательство или нет, будет Нацразведка США в течение месяца после выборов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Группа американских сенаторов во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио 3 апреля представит конгрессу новую версию законопроекта о санкциях за вмешательство в выборы (DETER Act), выяснило агентство Reuters.

В январе 2018 года эти же сенаторы уже вносили в конгресс DETER Act, но он не продвинулся дальше банковского комитета сената.

После перевыборов в сенат осенью прошлого года расстановка сил в конгрессе изменилась: республиканцы нарастили свое большинство в сенате до 53 мест против 45 мест у демократов. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел ранее предпочитал не продвигать законодательные инициативы, если они не пользуются поддержкой президента Дональда Трампа.

Ранее законопроект предусматривал: