СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы

Группа американских сенаторов во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио 3 апреля представит конгрессу новую версию законопроекта о санкциях за вмешательство в выборы (DETER Act), выяснило агентство Reuters.
В январе 2018 года эти же сенаторы уже вносили в конгресс DETER Act, но он не продвинулся дальше банковского комитета сената.
После перевыборов в сенат осенью прошлого года расстановка сил в конгрессе изменилась: республиканцы нарастили свое большинство в сенате до 53 мест против 45 мест у демократов. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел ранее предпочитал не продвигать законодательные инициативы, если они не пользуются поддержкой президента Дональда Трампа.
Ранее законопроект предусматривал:
- санкции в виде блокировки активов в США и запрета на открытие корреспондентских счетов в США против трех или более российских финансовых институтов из списка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк);
- санкции в виде блокировки активов в США против двух или более компаний из списка («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ);
- санкции в виде блокировки активов в США любой железнодорожной или горно-металлургической компании, а также любой аэрокосмической компании и авиакомпании, в которой правительству России принадлежит хотя бы 25%;
- запрет на покупку американцами российского госдолга, выпущенного после вступления закона в силу;
- санкции в виде блокировки активов и запрета на въезд в США против российских высокопоставленных политиков или олигархов.