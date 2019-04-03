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СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы
Законопроект, предусматривающий санкции за вмешательство в американские выборы, будет заново внесен в конгресс 3 апреля, узнал Reuters. Решать, было вмешательство или нет, будет Нацразведка США в течение месяца после выборов
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Группа американских сенаторов во главе с демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио 3 апреля представит конгрессу новую версию законопроекта о санкциях за вмешательство в выборы (DETER Act), выяснило агентство Reuters.

В январе 2018 года эти же сенаторы уже вносили в конгресс DETER Act, но он не продвинулся дальше банковского комитета сената.

После перевыборов в сенат осенью прошлого года расстановка сил в конгрессе изменилась: республиканцы нарастили свое большинство в сенате до 53 мест против 45 мест у демократов. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел ранее предпочитал не продвигать законодательные инициативы, если они не пользуются поддержкой президента Дональда Трампа.

Ранее законопроект предусматривал:

  • санкции в виде блокировки активов в США и запрета на открытие корреспондентских счетов в США против трех или более российских финансовых институтов из списка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк);
  • санкции в виде блокировки активов в США против двух или более компаний из списка («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ);
  • санкции в виде блокировки активов в США любой железнодорожной или горно-металлургической компании, а также любой аэрокосмической компании и авиакомпании, в которой правительству России принадлежит хотя бы 25%;
  • запрет на покупку американцами российского госдолга, выпущенного после вступления закона в силу;
  • санкции в виде блокировки активов и запрета на въезд в США против российских высокопоставленных политиков или олигархов.

Новый законопроект так же предусматривает санкции для банковской, энергетической, оборонной отраслей и санкции за покупку госдолга страны, допустившей вмешательство в выборы США.

Небольшое смягчение коснулось пункта о санкциях в банковской сфере: если в прежней версии предполагалось введение санкций против «трех или больше» банков из указанного списка, то в новой — против «двух или более». В прежней версии также были блокирующие санкции против «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. В публикации Reuters о новом законопроекте говорится, что документ предусматривает санкции против российских энергокомпаний, однако их названия не приведены.

В новой версии, как и в прежней, говорится, что все эти санкции будут внесены только в том случае, если директор Национальной разведки США признает, что Россия вмешалась в какие-либо американские выборы. Для того чтобы принять решение о том, имело место вмешательство или нет, установлен срок в 30 дней после выборов.

Reuters также отмечает, что, хотя документ изначально направлен против России, в его тексте есть указание на то, что американская разведка считает Иран, Китай и Северную Корею потенциально способными провести кибератаки.

Закон также призывает администрацию Белого дома представить конгрессу стратегию предотвращения вмешательства в выборы в США для каждой из этих стран.

Авторы: Иван Ткачёв, Наталья Демченко
Теги: западные санкции, Reuters
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