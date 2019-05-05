Весельная лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн

Российский путешественник Федор Конюхов, который провел 150 дней в одиночном переходе через Тихий океан на весельной лодке, попал в шторм в 250 милях от мыса Горн. Об этом говорится в сообщении на сайте экспедиционного штаба Конюхова.

«Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней ожидаю второй шторм, более мощный и затяжной, 40-50 узлов», — приводятся слова из дневника путешественника. По словам Конюхова, штормовой ожидвется вся неделя.

Он заявил, что у лодки нет возможности спрятаться за островами, поскольку скорость волн составляет 50 км/ч, и при сильном ветре океан выбросит ее на скалы. «Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане», — добавил Конюхов.

Как рассказал путешественник, он пересек 55 градус южной широты. «Можно с уверенностью сказать — на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна вёсельная лодка, — отметил он. — Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52 градусе южной широты».