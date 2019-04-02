Сын Федора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане

Сын российского путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал РБК о сложностях, которые возникли у его отца после шторма в Южном океане, в результате которого у лодки оторвались ветроуказатель и часть солнечных батарей.

«Сложности ему это добавит, потому что ветроуказатель показывает направление и силу ветра, а он находится внутри лодки», — сказал Оскар Конюхов. Он добавил, что его отцу придется плыть практически вслепую.

Ранее стало известно, что весельная лодка Конюхова «Акрос» несколько раз перевернулась и получила повреждения. В результате сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель. Сам Конюхов во время шторма находился в каюте, все люки были задраены. Оценить все повреждения и потери на лодке пока не удалось, поскольку Конюхову для ее осмотра приходится ждать улучшения погоды. 24 марта Конюхов пережил в Тихом океане 12-балльный шторм.

Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии. В течение первого этапа путешественник должен проплыть из Новой Зеландии до мыса Горн в Чили.