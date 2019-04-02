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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения. Об этом сообщил экспедиционный штаб Конюхова.

«Лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке», — говорится в сообщении. Позднее лодка перевернулась еще два раза и в результате вернулась на ровный киль. В штабе указали, что ее ударила проходящая волна.

При этом сам путешественник находился в каюте, все люки были задраены. Как отметили в штабе, в настоящий момент сложно оценить все повреждения и потери на лодке, при этом точно известно, что сорваны часть солнечных панелей и ветроуказатель. Для инспекции лодки Конюхов вынужден ждать улучшения погоды.

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«За 117 суток лодка «Акрос» ни разу не перевернулась, а в этот день сразу три переворота за час», — указали в штабе.

24 марта стало известно, что Конюхов в Тихом океане пережил 12-балльный шторм. Это произошло впервые за все его переходы через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

В 2018–2020 годах Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии. Маршрут состоит из трех этапов, первый начался в ноябре в Новой Зеландии и должен завершиться у мыса Горн в Чили.

Теги: Федор Конюхов, Тихий океан, кругосветное путешествие
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