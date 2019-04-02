Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения. Об этом сообщил экспедиционный штаб Конюхова.

«Лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке», — говорится в сообщении. Позднее лодка перевернулась еще два раза и в результате вернулась на ровный киль. В штабе указали, что ее ударила проходящая волна.

При этом сам путешественник находился в каюте, все люки были задраены. Как отметили в штабе, в настоящий момент сложно оценить все повреждения и потери на лодке, при этом точно известно, что сорваны часть солнечных панелей и ветроуказатель. Для инспекции лодки Конюхов вынужден ждать улучшения погоды.

«За 117 суток лодка «Акрос» ни разу не перевернулась, а в этот день сразу три переворота за час», — указали в штабе.