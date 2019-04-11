Федор Конюхов на весельной лодке снова попал в шторм в Тихом океане

Федор Конюхов на весельной лодке снова попал в шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий на весельной лодке одиночный переход через Тихий океан, пережил шторм. Об этом сообщается на сайте экспедиционного штаба Конюхова.

«Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ветер разогнан большую волну, ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль (1648 км)», — приводятся слова из дневника путешественника.

Конюхов отметил, что долгое время он вынужден ограничивать себя в горячей пище, так как из-за шторма у него нет возможности включить газовую печь.

В середине марта путешественник пережил 12-балльный шторм в Тихом океане, который произошел впервые за за все его переходы через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

2 апреля стало известно о повреждении лодки Конюхова в Южном океане.

На счету Конюхова пять кругосветных плаваний, 17 пересечений Атлантики, одиночные путешествия к Южному и Северному полюсам, а также одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.

В настоящее время Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии. Маршрут состоит из трех этапов, первый начался в ноябре в Новой Зеландии. Он должен завершиться у мыса Горн в Чили.