Федор Конюхов на весельной лодке попал в 12-балльный шторм в Тихом океане

Федор Конюхов на весельной лодке попал в 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий на весельной лодке одиночный переход через Тихий океан, пережил 12-балльный шторм. Об этом сообщает «РИА Новости со ссылкой руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.

«Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — сказал Оскар Конюхов.

По его словам, в настоящий момент шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 км/ч). Он также уточнил, что до мыса Горн в Южной Америке осталось 2,3 тыс. км.

На сайте Конюхова уточняется, что накануне, по данным системы глобального прогнозирования погоды, в районе нахождения лодки Конюхова скорость ветра в порывах превышала 50 узлов (90 км/ч), высота волн составляла до восьми метров.