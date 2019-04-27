В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные МВД страны.

В общей сложности, по оценке правоохранительных органов, в акции по всей стране участвовали порядка 23,6 тысяч демонстрантов.

Ранее сообщалось, что шествие демонстрантов в Страсбурге завершилось столкновениями с полицией. После того, как митингующие пытались прорваться к зданию Европарламента, полиция применила слезоточивый газ. В министерстве добавили, что из этого числа 2,6 тыс. манифестантов вышли на улицы Парижа. Акции также прошли в Лионе и Бордо. Текущая демонстрация «желтых жилетов» стала 24-й по счету.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года каждую субботу. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон накануне пообещал гражданам урезать подоходный налог, добиться полной занятости и не закрывать больницы и школы. Средства на это он собирается получить за счет борьбы с уклонением компаний от налогов.