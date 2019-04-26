Какие реформы ждут Францию?

Экономические и бюджетные реформы

Добиться полной занятости к 2025 году (в феврале 2019 года безработица составила 8,8%).

Снизить подоходный налог к 2020 году, особенно для среднего класса. Работа по конкретизации этого предложения поручена правительству. Сейчас во Франции действует налоговая шкала из пяти ступеней. Те, кто получает менее 9,6 тыс. евро в год, платят 0% налога, от 9,6 до 27,5 тыс. евро — 14%, от 27,5 до 73,8 тыс. евро — 30%, от 73,8 до 156,2 тыс. евро — 41%, выше 156,2 тыс. евро — 45%.

Повышение минимальной пенсии до 1 тыс. евро в м​есяц (сейчас составляет 637 евро).

Индексация пенсий менее 2 тыс. евро в месяц на уровне инфляции с 2020 года.

Отказ от повышения пенсионного возраста, который сегодня установлен на отметке 62 лет.

Мораторий на закрытие школ и больниц без согласия мэров городов до 2022 года.

Чтобы пополнить французскую казну и сделать налоговую систему более справедливой, Макрон призвал активизировать борьбу с уклонением от налогов. Для этого президент поручил Счетной палате страны установить, сколько именно средств теряет казна из-за использования компаниями лазеек в законодательстве. «И если мы сможем пойти дальше [в мерах против борьбы с уходом от налогов], мы это сделаем», — заверил Макрон.

Назвал Макрон и другие меры, которые высвободят средства для реализации его обещаний. Он, в частности, призвал сограждан работать дольше и выходить на пенсию позже, а управленцев призвал сокращать госрасходы в тех сферах, которые не являются приоритетными. При этом глава государства признал, что поставленная им в начале президентского срока цель — сократить 120 тыс. рабочих мест в госсекторе — едва ли выполнима.

«Одновременно снижать налоги и повышать соцрасходы и при этом продолжать укладываться в трехпроцентный лимит бюджетного дефицита, как ранее обещал Макрон, будет непросто», — отметил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Коридор [властей] для бюджетного маневра ограничен», — согласен экономист аналитического центра OFCE Эрик Хейе (цитата по The Financial Times).

Реформы госуправления и политической системы

Упразднение или реформа основанной в 1945 году президентом Шарлем Де Голлем Национальной школы администрации (École nationale d'administration, ENA) — самого престижного высшего учебного заведения Франции, выпускники которой занимают высокие посты в госсекторе и частных компаниях. «Мы должны построить [на месте ENA] что-то новое», — отметил Макрон. Система приема на госслужбу будет пересмотрена, чтобы сделать ее более справедливой к выходцам из малообеспеченных слоев населения.

Снижение порога для инициирования референдумов — сейчас для запуска плебисцита требуется одобрение более 4 млн французов, предложено снизить до 1 млн. При этом для проведения референдума все равно потребуется согласие пятой части парламента, уточняет Le Monde.

Увеличение влияния региональных властей путем наделения их новыми полномочиями и предоставления им серьезного финансирования.

Сокращение числа депутатов парламента на 25-30% (сейчас в нижней палате 577 депутатов).

Преобразования на европейском уровне

Макрон также допустил, что из Шенгенской зоны могут быть исключены несколько ее участников. По словам главы государства, Шенгенское соглашение больше не работает, так как не всего его члены готовы соблюдать общие правила — в частности, не готовы участвовать в программе по распределению мигрантов. Эти государства могут быть исключены из соглашения, допустил президент. Такие заявления обращены к лидеру Венгрии Виктору Орбану, который ранее критиковал изменения правил работы Шенгенского пространства, пишет Le Monde. В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн) не входят в ЕС.

Макрон несколько раз заявлял, что Европа — не супермаркет, и ее восточноевропейские государства-члены должны соблюдать правила по квотированию мигрантов, напомнил эксперт Федоров. Впрочем, отметил он, исключение таких стран — слишком радикальное решение. «До сих пор лидеры ЕС, включая Германию, отказывались применять серьезные санкции к странам Вышеградской группы [в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия] и не смогли убедить их соблюдать обязательные квоты», — отметил он.

Помогут ли реформы снизить протестные настроения?

63% французских респондентов сочли выступление Макрона в четверг неубедительным, показал опрос служб Harris Interactive и Epoka совместно с радио RTL и телеканалом LCI. 30% опрошенных сказали, что речь Макрона показалась им «убедительной», 7% — «очень убедительной», приводит результаты опроса Le Figaro.

При этом опрошенные позитивно отнеслись ко многим конкретным мерам, которые упомянул Макрон. 52% одобрили идею закрытия ENA, а 65% поддержали отказ от сокращения 120 тыс. чиновников и упрощение процедуры запуска референдума. 84% выступили в пользу индексации пенсий менее 2 тыс. евро в месяц на уровне инфляции. Самой же популярной мерой оказалось обещание Макрона не закрывать больницы и школы без одобрения мэра — его поддержали 86% респондентов.

«Речь была чересчур философична и затянута и поэтому вряд ли произвела глубокое впечатление на рядовых французов, которых, наверное, больше интересуют конкретные предложения, а не изобилие риторики», — отметил Федоров. Впрочем, если говорить о претензиях самих желтых жилетов, у Макрона есть идеи, которые напрямую отвечают их претензиям. «Предложения президента по социальной политике, по усилению покупательной способности путем урезания налогов и повышения пенсий, а также по упрощению правил референдумов — все это очень положительные меры, удовлетворяющие запрос протестующих», — сказал он. Как отметил Федоров, инициативы Макрона способны «утихомирить некоторую часть желтых жилетов», протесты продолжат самые радикальные протестующие, но тренд на снижение массовости демонстраций продолжится. ​