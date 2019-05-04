Сенатор ответил украинскому депутату на слова о «братском народе»

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК прокомментировал высказывание депутата партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что Украина и Россия снова могут стать «братскими народами» в том случае, если Киев согласится стать «вассалом» Москвы.

«Ни о каком «вассальстве» не идет речи, речь идет о нормальных братских отношениях с нашей стороны. К сожалению, страдает Украина от вот таких вот депутатов, как Крулько, из-за «Батькивщины» и им подобных. Вассалами их никто не хочет сделать, Крулько не согласен, но я надеюсь, что закончится время таких Крулько», — сказал Цеков.

Заявление Крулько прозвучало на фоне заочных высказываний избранного президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина об общем у обеих стран.

В конце апреля Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями Донбасса, отметив, что жители России и Украины являются единым народом. В ответ на это Зеленский заявил, что в настоящее время страны объединяет только общая граница.