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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Раде назвали условие для возобновления «братских» отношений с Россией

Украина и Россия снова станут «братским народом», если Киев согласится стать «вассалом» Москвы. Об этом заявил депутат партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала Newsone.

По его мнению, «любая российская власть» стремится вернуть «империю», в то время как Украина хочет независимости, что и отличает обе страны. Для возобновления дружеских отношений с Москвой Киеву придется согласиться с потерей суверенитета, добавил Крулько.

Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

Депутат сделал такое заявление в контексте заочного диалога избранного президента страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина об общем у России и Украины. В конце апреля Путин после подписания указа о гражданстве для самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявил, что считает жителей двух стран единым народом, который выиграл бы от введения общего гражданства. Зеленский на это ответил, что сейчас страны объединяет только общая граница.

«Что еще может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину?» — заключил Крулько.

Теги: депутат, Верховная рада
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