МИД Украины выразил протест из-за центров выдачи паспортов жителям ДНР

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,38 63,82 EUR Нал. 73,14 71,42 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 584,50 +100,50 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 588,88 +0,13% Nasdaq 8 106,44 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,18%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,18%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 12:18
В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си Политика, 23:41 В Госдуме сообщили о назначении Мезенцева без обсуждения с депутатами Политика, 23:30 МИД Украины выразил протест из-за центров выдачи паспортов жителям ДНР Политика, 23:25 Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан Общество, 23:16 WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории Общество, 23:03 Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро Политика, 22:55 В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма Политика, 22:42 Цукерберг показал новый дизайн Facebook Технологии и медиа, 22:27 СМИ сообщили о 37 пострадавших во время массовых протестов в Каракасе Политика, 22:16 Трамп заявил о пристальном внимании к ситуации в Венесуэле Политика, 22:15 В Эстонии задержали двух россиян за незаконное пересечение границы Общество, 22:02 Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикера Политика, 22:01 Лига чемпионов по футболу. «Тоттенхэм» — «Аякс». Онлайн Спорт, 22:00 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 21:56
Политика ,  
0 
МИД Украины выразил протест из-за центров выдачи паспортов жителям ДНР

Украинский МИД выразил протест в связи с открытием в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашеных ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права», — говорится в сообщении.

Политика
Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам

Первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области. Обратиться за российским паспортом можно без отказа от украинского. Срок рассмотрения заявления составит до трех месяцев.

Российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР 24 апреля. Он объяснил такое решение гуманитарными соображениями. Позднее Путин заявил, что рассматривается возможность выдавать паспорта в пророщенном порядке и остальным жителям Украины. 

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал этот шаг попыткой «легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории». В штабе избранного президента страны Владимира Зеленского потребовали ввести против России санкции.

Теги: МИД Украина, паспорта, протест, ДНР, ЛНР
Материалы по теме
МИД назвал приехавших из ДНР и ЛНР де-факто жителями России
Политика
Жители ЛНР и ДНР получат российские пенсии только при переезде в Россию
Экономика
ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter