МИД Украины выразил протест из-за центров выдачи паспортов жителям ДНР

Украинский МИД выразил протест в связи с открытием в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашеных ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права», — говорится в сообщении.

Первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области. Обратиться за российским паспортом можно без отказа от украинского. Срок рассмотрения заявления составит до трех месяцев.

Российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР 24 апреля. Он объяснил такое решение гуманитарными соображениями. Позднее Путин заявил, что рассматривается возможность выдавать паспорта в пророщенном порядке и остальным жителям Украины.