СМИ сообщили о создании неформальной группы для проверки работы Порошенко

На Украине создана неформальная группа местных и зарубежных специалистов, которые займутся расследованием деятельности действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, группа займется «планомерным и системным преследованием» действующей власти, чтобы в итоге «посадить» Порошенко и его окружение. Крюкова утверждает, что группа состоит из непубличных людей, которые «уже начали привлекать крупные частные детективные компании» для изучения активов президента — офшоров и недвижимости — за рубежом.

Она не назвала конкретных имен и не уточнила источник этой информации. Также не сообщается, входит ли в группу сама Крюкова.

В конце апреля в штабе избранного президента Владимира Зеленского пригрозили окружению Порошенко уголовными делами, однако заявление делалось в контексте того, что близкие к действующему президенту люди публиковали «откровенно лживые новости» о Зеленском. До этого украинская Генпрокуратура вызвала на допрос нескольких соратников Порошенко, которых подозревают в причастности к предполагаемым «масштабным хищениям» со стороны бизнесмена Сергея Курченко.