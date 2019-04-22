Нет оснований считать, что Порошенко подвергнут уголовному преследованию, уверен научный сотрудник Финского института международных отношений Аркадий Мошес. «Преследование Порошенко — человека, набравшего 25% голосов, получившего серьезную поддержку Западной Украины, у которого есть большие заслуги перед страной, которые признает даже Зеленский, — подорвет единство страны, которое, как говорит сам Зеленский, он собирается обеспечить», — сказал эксперт РБК. «Украина это не то государство, где президент может дать приказ разорить или посадить человека. У страны было много президентов, которые заканчивали на не очень хорошей ноте, например Леонид Кучма завершал свой срок явно не триумфом, но его зять Виктор Пинчук как был олигархом при нем, так им и остался при других руководителях», — добавляет Мошес.

Бизнес-возможности уходящего президента Как следует из декларации о доходах Петра Порошенко за 2018 год, он остается бенефициаром более сотни компаний, работающих в самых разнообразных сферах: от финансов до производства стекла, от строительства экспериментальных конструкций до торговли хлебом. Главным активом Порошенко по-прежнему является кондитерский бизнес Roshen.​ Его доля в компании находится в слепом трасте Rothschild Trust Schweiz AG. Второй ключевой его актив — инвестфонд Prime Assats Capital. Порошенко также является конечным бенефициаром Международного инвестиционного банка (МIБ), который по данным за III квартал прошлого года располагал активами на 7,8 млрд гривен (около $290 млн) и обязательствами на 7,4 млрд гривен. Из той же декларации о доходах следует, что общая сумма доходов Порошенко, включая подарки, составила 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в том числе дивиденды на суммы 1,105 млрд грн ($40,5 млн) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн грн ($14,6 млн) от инвестфонда Prime Assats Capital. В 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год его доходы увеличились в 95 раз.

Какие перспективы у Порошенко и его партии в парламенте

Признавая свое поражение на выборах, Порошенко пообещал следующему президенту «очень сильную оппозицию». Президентская кампания для украинских политиков перетечет в кампанию по выборам в парламент, которые запланированы на конец октября. Верховная Рада Украины, в частности, назначает второго человека в стране — премьер-министра.

У Зеленского при этом сохраняется возможность провести выборы досрочно, распустив Верховную раду. Но он должен успеть это сделать не позднее чем за шесть месяцев до истечения полномочий парламента, то есть до 27 мая, а для этого ему нужно официально вступить в должность (на это отводится 30 дней после официального оглашения итогов выборов ЦИК).

Видео: Ruptly

Рейтинг пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» (БПП) в последнее время снижался. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-14 апреля, за БПП готовы проголосовать 6,6% — это третья по популярности сила в стране. Первые две это партия Зеленского «Слуга народа» (12,4%) и «Оппозиционная платформа — «За життя» (7,5%), которая опирается на электорат востока страны. На четвертом месте по популярности идет партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за которую были готовы проголосовать 5,8% опрошенных.

Блок Порошенко после президентских выборов может столкнуться с серьезными проблемами. Перед выборами 2014 года в него вошли «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР) мэра Киева Виталия Кличко и «Солидарность» Порошенко. В апреле украинское интернет-издание «Левый берег» сообщило, что УДАР может пойти на предстоящие парламентские выборы как отдельная политическая сила, что неминуемо ослабит партию президента.​ Сейчас у фракции БПП 135 мест в парламенте из 450. В правящую коалицию помимо партии президента входит фракция «Народный фронт» Арсения Яценюка (80 мест).​

Рейтинг БПП будет падать, однако политическое будущее у Порошенко есть, считает политолог Бортник. «Его ядерный электорат с центром в Галичине сохраняется, для этих избирателей он сделал многое, например, закон о языке, независимость церкви, — говорит он. — Если его не будут преследовать уголовно, то он может попасть в парламент, правда, он займет там второстепенную роль».

Порошенко как центр притяжения оппозиционных Зеленскому сил — естественная фигура, отмечает Мошес. «Перебежчики из БПП будут, но при этом будет и процесс консолидации старых сил вокруг олигархата и Порошенко, их задачей будет затянуть время и противостоять Зеленскому — они знают, как это делать», — говорит он. По словам эксперта, за последние несколько лет украинская политическая система доказала, что она может сопротивляться любому реформаторскому настрою. «Несмотря на обещания, в стране процветают олигархи, не реформирована судебная система. И в этой системе люди таким с гигантским политическим и деловым опытом, как Порошенко, обладают очень серьезной форой. Они знают, как ей пользоваться», — добавляет Мошес.

Раньше выборов получить депутатский мандат, например за счет передачи от действующего депутата, Порошенко не сможет. «Для того, чтобы стать депутатом, надо быть избранным по процедуре выборов. Если человек избирался по списку, то при его уходе из Рады его место занимает следующий, кто баллотировался по списку. Порошенко в Раду не баллотировался», — объяснил РБК украинский электоральный юрист Алексей Бебель.

«Порошенко будет стремиться идти в Раду и укрепиться в парламенте — у него есть фракция. Все зависит от того, насколько быстро Зеленский сможет разобраться и обеспечить справедливость, что было его обещанием», — отмечает внефракционный депутат парламента, лидер партии «Основа» Сергей Тарута (снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Тимошенко). По мнению Таруты, если задача обеспечить справедливость у избранного главы государства стоит, то «Порошенко ожидает судьба Януковича». ​

Какую платформу Порошенко может предложить своему электорату

Поводя итоги своего президентства после оглашения предварительных результатов выборов, Порошенко назвал основные достижения, которые намерен защищать и дальше: безвизовый режим поездок с Евросоюзом (действует с 2017 года) и соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС (действует также с 2017 года), украинский язык и различные меры его поддержки (в том числе ограничения на использование русского языка), Православную церковь Украины (созданную в 2018 году на базе Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви), модернизацию армии в условиях военного конфликта и демократические достижения, позволившие провести выборы.

«Наша команда будет защищать украинскую армию, курс на НАТО и ЕС, защищать страну от России, от тех людей, которые не понимают, какой путь мы прошли за эти пять лет», — обещал Порошенко. Об экономических достижениях, которые он планирует защищать, президент не говорил, хотя при нем экономика начала медленное восстановление после провала 2014–2015 годов, когда Россия присоединила Крым и началась война в Донбассе. И если с 2013 по 2015 год ВВП Украины сократился вдвое, со $183 млрд до $91 млрд, то в 2018 году он составил уже почти $131 млрд.