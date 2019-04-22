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Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
На допрос были вызваны экс-глава администрации украинского президента, его заместитель, а также экс-председатель Нацбанка. Они проходят как подозреваемые по делу о хищениях, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко
Валерия Гонтарева (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву. Соответствующие повестки размещены на сайте надзорного ведомства.

Все они, указывается в документах, являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, который, по версии следствия, совершил масштабные хищения.

В связи с этим Филатов, Гонтарева и Ложкин должны явиться к следователю по особо важным делам департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Гонтареву, согласно документу, подозревают в хищении и содействии преступникам (ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подозрения в отношении Филатова и Ложкина, в свою очередь, касаются легализации незаконных доходов и содействия участникам преступных организаций (ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 256 УК Украины).

Аналогичные повестки украинская Генпрокуратура, согласно материалам на ее сайте, также направила экс-министру экологии Николаю Злочевскому и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Комментировать опубликованные повестки представитель надзорного ведомства не стал, отмечает портал «Украинская правда».

Ранее в прокуратуре, напоминает он, утверждали, что подозрения в отношении людей из окружения президента Петра Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

Сергей Курченко — украинский бизнесмен, переехавший в Россию после смены в республике власти в 2014 году. Он владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, футбольным клубом «Металлист» (Харьков), а также является председателем наблюдательного совета группы ВЕТЭК.

Генпрокуратура Украины предъявила Курченко обвинения в присвоении имущества госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В конце 2017 года киевский суд наложил арест на ценные бумаги UMH. Сам Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск против президента Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Авторы: Евгения Маляренко, Елизавета Антонова, Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко
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