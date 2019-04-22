Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

На допрос были вызваны экс-глава администрации украинского президента, его заместитель, а также экс-председатель Нацбанка. Они проходят как подозреваемые по делу о хищениях, фигурантом которого является бизнесмен Сергей Курченко

Валерия Гонтарева (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву. Соответствующие повестки размещены на сайте надзорного ведомства.

Все они, указывается в документах, являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, который, по версии следствия, совершил масштабные хищения.

В связи с этим Филатов, Гонтарева и Ложкин должны явиться к следователю по особо важным делам департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Гонтареву, согласно документу, подозревают в хищении и содействии преступникам (ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подозрения в отношении Филатова и Ложкина, в свою очередь, касаются легализации незаконных доходов и содействия участникам преступных организаций (ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 256 УК Украины).

Аналогичные повестки украинская Генпрокуратура, согласно материалам на ее сайте, также направила экс-министру экологии Николаю Злочевскому и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.