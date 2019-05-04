Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

Ержан Максим, который занял второе место на шоу «Голос.Дети», положительно отнесся к тому, что со скандалом проиграл дочери Алсу. Об этом мальчик рассказал в казахском YouTube-шоу TalkLike.

Он пояснил, что не расстроился из-за результатов, так как в случае победы его бы «поздравили и забыли». Однако из-за скандала о нем узнали как зрители, так и известные исполнители. В частности, Максима поддержала Алла Пугачева и подарила ему и некоторым другим участникам кулон. При этом мать мальчика в том же интервью сообщила, что после объявления результатов Максим плакал.

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов. В результате канал начал проверку итогов конкурса, возможные фальсификации также изучает партнер Интерпола Group-IB.