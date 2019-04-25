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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Bild узнал о попытке посла Германии в США защитить Россию от санкций
Посол ФРГ в Вашингтоне попросила американский конгресс воздержаться он новых санкций против НОВАТЭКа и «Газпрома», пишет Bild. По ее словам, это может подорвать энергетическую безопасность Германии и других европейских стран
Эмили Хабер (Фото: Britta Pedersen / DPA / ТАСС)

Посол Германии в США Эмили Хабер направила письмо в американский конгресс с просьбой прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям НОВАТЭК и «Газпром», работающим в Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на полученные от неназванного источника документы.

В письме законодателям дипломат подчеркивает, что страны Европейского союза недавно приняли поправки в Газовую директиву и вопрос блокировки строительства «Северного потока-2» закрыт. «Все страны, критиковавшие строительство «Северного потока-2», согласились принять этот документ», — напомнила она.

Любые дальнейшие шаги, которые Вашингтон намерен предпринимать, для того чтобы помешать развитию проекта, Хабер назвала контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС.

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Газовый компромисс: как Берлин защитил «Северный поток-2» от блокировки


«Меня также беспокоит, что планируемый СПГ-терминал в Ростоке может оказаться под санкциями DASKA из-за миноритарного пакета акций, принадлежащего российской компании НОВАТЭК», — цитирует письмо газета. По ее словам, эти санкции могут нанести ущерб импорту СПГ в Германию. Терминал по перевалке сжиженного природного газа мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Министерство иностранных дел Германии в ответ на просьбу Bild прокомментировать письмо немецкого посла в конгресс ответило, что правительство ФРГ «находится в постоянном и тесном контакте с США, в том числе по вопросу санкций».

Поправки в Газовую директиву ЕС Европейский парламент утвердил в начале апреля. Они определяют, что на работу газопроводов, которые проходят через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в Союзе правила и законы. Эта директива, в частности, напрямую касается работы «дочки» «Газпрома» — компании Nord Stream AG и его европейских партнеров по строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика
СМИ узнали об угрозе санкций США против подрядчиков «Северного потока-2»

Ранее The Wall Street Journal писала, что власти США хотят ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток-2». Ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России.

О том, что под действия санкций могут попасть европейские подрядчики, занятые в строительстве газопровода, также сообщали источники газеты Handelsblatt.

В Кремле враждебное отношение США к проекту «Северный поток-2» назвали попытками недобросовестной конкуренции. Вместо «рэк​ета» и «рейдерства» Вашингтону стоило бы задуматься над тем, как убедить европейцев покупать американский сжиженный природный газ (СПГ), который дороже российского на десятки процентов, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Наталья Демченко
Теги: антироссийские санкции, дипломат, лоббисты
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