Bild узнал о попытке посла Германии в США защитить Россию от санкций

Посол ФРГ в Вашингтоне попросила американский конгресс воздержаться он новых санкций против НОВАТЭКа и «Газпрома», пишет Bild. По ее словам, это может подорвать энергетическую безопасность Германии и других европейских стран

Эмили Хабер (Фото: Britta Pedersen / DPA / ТАСС)

Посол Германии в США Эмили Хабер направила письмо в американский конгресс с просьбой прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям НОВАТЭК и «Газпром», работающим в Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на полученные от неназванного источника документы.

В письме законодателям дипломат подчеркивает, что страны Европейского союза недавно приняли поправки в Газовую директиву и вопрос блокировки строительства «Северного потока-2» закрыт. «Все страны, критиковавшие строительство «Северного потока-2», согласились принять этот документ», — напомнила она.

Любые дальнейшие шаги, которые Вашингтон намерен предпринимать, для того чтобы помешать развитию проекта, Хабер назвала контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС.

«Меня также беспокоит, что планируемый СПГ-терминал в Ростоке может оказаться под санкциями DASKA из-за миноритарного пакета акций, принадлежащего российской компании НОВАТЭК», — цитирует письмо газета. По ее словам, эти санкции могут нанести ущерб импорту СПГ в Германию. Терминал по перевалке сжиженного природного газа мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Министерство иностранных дел Германии в ответ на просьбу Bild прокомментировать письмо немецкого посла в конгресс ответило, что правительство ФРГ «находится в постоянном и тесном контакте с США, в том числе по вопросу санкций».