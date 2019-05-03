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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Киеве назвали дату проведения трибунала по делу задержанных моряков

Слушания в Международном трибунале по морскому праву (МТМП) в связи с инцидентом в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года были задержаны корабли украинских ВМС вместе с их экипажами, пройдут 10 мая. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, несмотря на «последовательный отказ России» от участия в слушаниях, они «состоятся как запланировано». Зеркаль отметила, что трибунал примет решение до конца месяца.

Украина обратилась в МТМП 16 апреля, потребовав немедленного освобождения Россией моряков. Как считает Киев, Москва грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Российский МИД назвал это решение недобросовестным и счел, что Украина пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.

Общество
Киев в трибунале потребовал от России отпустить моряков

В конце ноября прошлого года российские пограничники задержали неподалеку от Керчи три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО.

В свою очередь, власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Действия Москвы Киев называет агрессией. Российская сторона считает инцидент провокацией.

Теги: МИД Украины, моряки, международный трибунал
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