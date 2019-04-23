Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

МИД Украины сообщил, что их поразило «кардинальное изменение тона разговора» со стороны Москвы: «от хамства» до «языка, присущего дипломатии». Ранее Киев в трибунале потребовал освободить моряков, задержанных в Керченском проливе

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя состоявшийся обмен мнениями между сторонами.

«Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями с РФ по освобождению украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии», — написала Зеркаль.

При этом она уточнила, что природа этого изменения ей неясна. «Это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций», — задалась вопросом представитель украинского МИДа. Он добавила, что изменение тона разговора в любом случае не повлияло на позиции сторон.

Зеркаль уточнила, что Международный трибунал по морскому праву ориентировочно начнет слушание по требованию Украины освободить задержанных моряков 6–7 мая. До этого времени, подчеркнула она, у Москвы есть возможность добровольно освободить моряков и корабли.