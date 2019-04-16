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Политика ,  
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МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Москва отреагировала на решение Киева обратиться в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе. В российском МИДе данный шаг сочли недобросовестным
Задержанные корабли ВМС Украины (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа. Так российский МИД отреагировал на обращение властей Украины в Международный трибунал по морскому праву (МТМП), которые потребовали немедленного освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», — сказано в заявлении МИД.

Материал дополняется

Автор: Мария Бондаренко
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