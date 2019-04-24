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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Москва заявила об уходе Киева от обсуждения судьбы задержанных моряков

Представители украинских властей в ходе состоявшихся в Гааге консультаций, на которых обсуждался вопрос задержания в ноябре 2018 года российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины, заявили о незаинтересованности в продолжении переговоров. Об этом говорится в заявлении МИД России.

​«Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях», — подчеркнули в российском МИДе.

В ведомстве особо отметили, что попытка украинских кораблей прорваться через Керченский пролив «носила характер преднамеренной провокации» и призвали «украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы».

В середине апреля МИД Украины сообщил о подаче иска об освобождении задержанных кораблей и их экипажей в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). В свою очередь МИД России отмечает, что у МТМП нет необходимой для рассмотрения данного иска юрисдикции.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны.

Все украинские моряки решением суда арестованы, они находятся в московских СИЗО. В обеих странах по поводу произошедшего возбуждены уголовные дела.

Теги: МИД России
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